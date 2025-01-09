Эксперт об успехах Путина: «Триумфальная победа на выборах»

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, 50% россиян считают президента РФ Владимира Путина политиком года. На втором месте с 18% оказался премьер-министр Михаил Мишустин, а 14% респондентов назвали главу МИД Сергея Лаврова.
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