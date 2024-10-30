Силовики Польши избили африканских беженцев и бросили их на границе с Белоруссией

Беженцы из Африки подверглись жесткому избиению со стороны правоохранительных органов Польши. Люди надеялись сохранить свою жизнь при помощи бегства в Европу, однако оказались избитыми и выдворенными в Белоруссию.
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