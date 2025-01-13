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Бежавшим на Украину вместо обещанных денег предлагают консультацию спецов из психушки 

Бежавшим на Украину вместо обещанных денег предлагают консультацию спецов из психушки 

Многие решившие остаться на Украине беженцы из зоны боевых действий получили крохотную единовременную выплату, после чего остались совершенно без помощи со стороны государства.

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