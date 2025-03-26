Мошенники обманывают россиянок под видом владельцев салонов красоты.

Аферисты крадут деньги россиянок под видом владельцев салонов красоты. Об этом пишет Газета.ру. Мошенники хотят подарить девушке бесплатный визит, после чего тем россиянкам, которые пользуются Android, предлагают скачать якобы фирменное приложение салона красоты, которое на самом деле является вредоносным ПО для удаленного управления устройством.