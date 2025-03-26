Авторадио
MainНовостиДискотека 80-х! С...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авторадио

1 072 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Храмцова
    Паритет покупательской способности! У кого? У людей , с низкими зарплатами и пенсиями, и с огромными ценами на продук...Михаил Мишустин р...
  • Vova Гарин
    Россияне поняли,что их нагнули..Содержание перего...
  • Людмила Лепаева
    Со скольки лет можно получать выплаты??????? Они там охренели или крыша поехалаОрловским школьни...

Мошенники обманывают россиянок под видом владельцев салонов красоты.

Аферисты крадут деньги россиянок под видом владельцев салонов красоты. Об этом пишет Газета.ру. Мошенники хотят подарить девушке бесплатный визит, после чего тем россиянкам, которые пользуются Android, предлагают скачать якобы фирменное приложение салона красоты, которое на самом деле является вредоносным ПО для удаленного управления устройством.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх