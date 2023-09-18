Карен Шахназаров: «Мы воспитали детей в чужой культуре. Ни песен не знают русских, ни книг, ни фильмов»

НА

Николай Анахов

Начнём: элита-это кто, светские львицы-это кто? Песни: русского напева, народности, задушевности нет, все песни на грани ультразвука или басового барабана, при ультразвуке смысл не улавливается, да его в песнях уже и нет! Фильмы: хорошие, очень умные полицейские договариваются с очень умными бандитами изничтожить гастролёров, фильмы о ВОВ извращены ужасно, нет фильма где бы не использовались сексуальные сцены, всё более откровенные и в самые не нужные моменты, на подвиг минута, на секс сцену пол-фильма! Режиссёры, вы что-то новое придумали в сексе, люди об этом знают и используют каждый день! Литература: что и фильмы! Песенные конкурсы: исполнение на английском языке-почему? Это русский конкурс, в русском городе, но объясняется просто-петь на английском, да и на другом импортном языке проще, русские песни требуют русской души! А пока с экранов льются реки крови, насилия и убийств в течение дня, а "Ну, погоди!" показывают после 23.00 из-за того что Волк курит, культура и воспитание будут страдать! Да, учителям верните права как при СССР, не хотят учиться, ну пусть идут в ..."телефон" играть!