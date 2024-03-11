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100 лучших сольных песен The Beatles - 2

100 лучших сольных песен The Beatles - 2

Продолжаем вспоминать 100 величайших сольных песен "BEATLES" , часть 1 ,  начало здесь ,     90.    Ringo Starr, ‘Stardust’ (1970)   Ринго дебютировал сольно с the oddity Sentimental Journey, напевая старые песни шоу—бизнеса, такие как “Stardust” - своего рода стандарты старых времен, которые он вырос, слушая, как его родители поют в пабе.

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