100 лучших сольных песен The Beatles - 2

Продолжаем вспоминать 100 величайших сольных песен "BEATLES" , часть 1 , начало здесь , 90. Ringo Starr, ‘Stardust’ (1970) Ринго дебютировал сольно с the oddity Sentimental Journey, напевая старые песни шоу—бизнеса, такие как “Stardust” - своего рода стандарты старых времен, которые он вырос, слушая, как его родители поют в пабе.