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«Торпедо» выиграло 9 из 12 матчей в сезоне. Команда Исакова идет 3-й на Западе

«Торпедо» обыграло минское « Динамо » (2:1 Б) по буллитам в выездном матче Фонбет чемпионата КХЛ . Команда тренера Алексея Исакова продлила победную серию до 3 игр, а в общей сложности выиграла 9 из 12 матчей в сезоне.

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