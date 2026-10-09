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Вклад пенсионера в 2026 году: налог, социальные выплаты и как не потерять доход

Вклад пенсионера в 2026 году: налог, социальные выплаты и как не потерять доход

Когда речь заходит о деньгах, особенно о накоплениях, сформированных за долгую жизнь, хочется ясности, а не туманных формулировок.

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