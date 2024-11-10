Мерц заявил о готовности провести диалог с Путиным в случае своего избрания

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил о том, что в случае своего избрания он будет готов провести телефонный разговор об урегулировании конфликта на Украине с президентом России Владимиром Путиным при определенных условиях.
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