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ВСУ запустили 5 авиабомб, но все равно потеряли два населенных пункта: что произошло на полях СВО 12 октября

ВСУ запустили 5 авиабомб, но все равно потеряли два населенных пункта: что произошло на полях СВО 12 октября

Российские войска наступают на всех направлениях в рамках проведения спецоперации на Украине. Так, группировки «Центр» и «Восток» взяли под контроль новые территории в ДНР и в Запорожье.

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