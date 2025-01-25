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«Чтобы сидело и кивало головой»: как Зеленского будут принуждать к миру

«Чтобы сидело и кивало головой»: как Зеленского будут принуждать к миру

  «У нас не горит»: генерал Попов спрогнозировал нескорое начало мирных переговоров После прихода к власти Дональда Трампа, который пообещал уже в начале своего президентского срока прекратить конфликт на Украине, многие замерли в ожидании начала или срыва этого процесса.

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Комментарии
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Андрей
Мир? Мне кажется, что как-то утром проснутся жители страны 404, а ни Зеленского, ни других руководителей этой страны... И след простыл! Может кого-то и грохнут, а может обьявятся где нибудь в Британии или в Канаде..  По хорошему их бы надо как военных преступников... Но с этим будут проблемы... А вот те, которые простые бойцы но из  идейный, кто в партизаны но скорее всего в бандиты и в страны ЕС... Некоторые будут назад наведываться, с территории сопредельных государств, чтобы пострелять, поубивать, да и просто поразбойничать... И вот в такой ситуации будет заключаться мир...
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20 час.
Игорь Михайлович
всё верно. в данный момент заключение любых соглашений с хохлами будет просто несостоятельным с юридической точки зрения. к тому же, эти мирные переговоры подразумевают делёжку территории украины между РФ, омерикой, британией и ес. и тут все будут торговаться до последнего.
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19 час.
Игорь Кузнецов
Рассуждения о порядке прекращения вооружённого противостояния на Украине можно было бы признать верными - договорённость о прекращении огня, выборы на Уккраине, мирные преговоры... но это только в теории. Как Зеленский может пойти на выборы, если укронацисты не простят ему прекращения огня? За что тогда воевали с &quot;оккупантами&quot; и умирали &quot;херои&quot;?
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3 час.

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