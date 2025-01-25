«Чтобы сидело и кивало головой»: как Зеленского будут принуждать к миру

Андрей

Мир? Мне кажется, что как-то утром проснутся жители страны 404, а ни Зеленского, ни других руководителей этой страны... И след простыл! Может кого-то и грохнут, а может обьявятся где нибудь в Британии или в Канаде.. По хорошему их бы надо как военных преступников... Но с этим будут проблемы... А вот те, которые простые бойцы но из идейный, кто в партизаны но скорее всего в бандиты и в страны ЕС... Некоторые будут назад наведываться, с территории сопредельных государств, чтобы пострелять, поубивать, да и просто поразбойничать... И вот в такой ситуации будет заключаться мир...