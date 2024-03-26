Анонсированный англосаксами теракт состоялся

Natalija Osminina

США уже самоустранились. И воевать с Россией не хотят, ни за Украину, ни за Европу. Сейчас главный враг России в Европе- это Лондон. Он курирует и СБУ и ГУР и через свои МИ6 работают с ИГИЛовцами по всему миру. Плюс они закорешились с "ястребами" США, с которыми совместно и устраивали теракт на Северных потоках.