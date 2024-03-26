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Анонсированный англосаксами теракт состоялся

Анонсированный англосаксами теракт состоялся

События в Крокус-сити наглядно продемонстрировали — всё, что западные посольства обещают, их спецслужбы стараются реализовать старательно и в полном объёме.

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Комментарии
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АА
Андрей Алферов
Враг - США,соответственно надо решать проблемы с США. Это РВСН.
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10 час.
Natalija Osminina
США уже самоустранились. И воевать с Россией не хотят, ни за Украину, ни за Европу. Сейчас главный враг России в Европе- это Лондон. Он курирует и СБУ и ГУР  и через свои МИ6 работают с ИГИЛовцами по всему миру. Плюс они закорешились с &quot;ястребами&quot; США, с которыми совместно и устраивали теракт на Северных потоках.
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3 час.

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