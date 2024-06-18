Могущество слов: как с помощью простых фраз оградить себя от любых невзгод Ирэн ОрлонскаяИздавна люди понимали, что каждое высказывание обладает уникальной мощью: способной не только преодолеть преграды, но и создать препятствия на пути к достижению целей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии