Выглядит аппетитно. Звучит тоже! Автор этих блюд — нейросеть. Взяв классические рецепты, искусственный интеллект добавил оригинальные детали, которые раскрывают вкус по новому! 👉🏽 «Пять национальных блюд в новом прочтении» Кто попробует приготовить? 🌍 Моя Планета.