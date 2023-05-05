Выглядит аппетитно. Звучит тоже! Автор этих блюд — нейросеть. Взяв классические рецепты, искусственный интеллект добавил оригинальные детали, которые раскрывают вкус по новому! 👉🏽 «Пять национальных блюд в новом прочтении» Кто попробует приготовить? 🌍 Моя Планета.
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