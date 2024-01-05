Политолог Дисен: РФ для решения вопроса с НАТО займет зону от Харькова до Одессы

Норвежский политолог, специалист по международным отношениям Гленн Дисен в беседе с изданием Mysl Polska заявил, что Россия видит решение проблемы вступления Украины в НАТО в освобождении ряда территорий.
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