Озвучены планы Трампа по увольнению 15 тысяч военных

Избранный президент США Дональд Трамп планирует издать указ, который приведет к увольнению всех трансгендерных (в России "Международное движение ЛГБТ" признано экстремистским и запрещено) военнослужащих из рядов Вооруженных сил США.
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