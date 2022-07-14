Popcaketv

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BTS опубликовали фото без Тэхена: «Чонгук настоял на его увольнении. Теперь выступаем в таком составе»

BTS опубликовали фото без Тэхена: «Чонгук настоял на его увольнении. Теперь выступаем в таком составе»

В профиле Джина (Jin) из BTS в социальных сетях появилась серия новых фотографий с группой, где ребята дурачатся и позируют на камеру, стоя на площади.

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