В этом году в Иркутске трудоустроят более двух тысяч подростков

В Иркутске в этом году более двух тысяч подростков получат возможность временно трудоустроиться. В рамках программы организации досуга учащихся, школьники старше 14 лет будут работать в образовательных учреждениях в свободное от уроков время.
В Иркутске в этом году более двух тысяч подростков получат возможность временно трудоустроиться. В рамках программы организации досуга учащихся, школьники старше 14 лет будут работать в образовательных учреждениях в свободное от уроков время.
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