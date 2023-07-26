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В этом году в Иркутске трудоустроят более двух тысяч подростков

В этом году в Иркутске трудоустроят более двух тысяч подростков

В Иркутске в этом году более двух тысяч подростков получат возможность временно трудоустроиться. В рамках программы организации досуга учащихся, школьники старше 14 лет будут работать в образовательных учреждениях в свободное от уроков время.

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