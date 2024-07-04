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Госдума рассмотрит новые правила земельных торгов

Госдума рассмотрит новые правила земельных торгов

Правительство одобрило для внесения в Госдуму разработанный Росреестром законопроект, направленный на сокращение сроков предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на торгахПодготовленный Росреестром законопроект,* который предлагает внести изменения в Земельный кодекс и статью 3 федерального закона № 385-ФЗ, разработан в соответствии с дорожной картой по повышению эффективности использования земель, утвержденной распоряжением правительства РФ 23 августа 2023 года.

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