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Академик Зеленый рассказал про запуск двух одинаковых аппаратов на разные полюса Луны

Академик Зеленый рассказал про запуск двух одинаковых аппаратов на разные полюса Луны

Это может быть осуществлено в 2028-2029 годах.Следующая российская миссия по посадке на Луну может состоять из двух аппаратов – «Луна-27а» и «Луна-27б», которые наши ученые хотят разместить на разных полюсах нашего естественного спутника.

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