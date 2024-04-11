Академик Зеленый рассказал про запуск двух одинаковых аппаратов на разные полюса Луны

Это может быть осуществлено в 2028-2029 годах.Следующая российская миссия по посадке на Луну может состоять из двух аппаратов – «Луна-27а» и «Луна-27б», которые наши ученые хотят разместить на разных полюсах нашего естественного спутника.
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