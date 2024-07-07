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Царьград

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Прощание с погибшим в ходе СВО Александром Лебедевым пройдёт в Ветлуге 8 июля

Прощание с погибшим в ходе СВО Александром Лебедевым пройдёт в Ветлуге 8 июля

Александр Лебедев из Ветлужского района (Нижегородская область) погиб в ходе спецоперации.Земляки смогут проститься с ним 8 июля.

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