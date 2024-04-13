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Общественная служба новостей

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Царев: СБУ готовит покушения на россиян, популярных на Украине

Царев: СБУ готовит покушения на россиян, популярных на Украине

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев заявил, что СБУ Украины готовит покушения на популярных и известных на Украине россиян с целью отвлечения украинцев от ситуации, которая сформировалась для ВСУ на фронте.

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Александр Корякин
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