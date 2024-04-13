Царев: СБУ готовит покушения на россиян, популярных на Украине

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев заявил, что СБУ Украины готовит покушения на популярных и известных на Украине россиян с целью отвлечения украинцев от ситуации, которая сформировалась для ВСУ на фронте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии