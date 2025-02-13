Братск ищет способы спасти ливневки: от промывки до федеральной помощи

В Братске на заседании депутатской комиссии обсудили состояние ливневой канализации. В 2025 году запланирована промывка ливневой канализации для восстановления полной работоспособности на участке от кольца Мира-Подбельского до пересечения улиц Мира – Курчатова протяженностью 1340 метров, сообщили в мэрии города.