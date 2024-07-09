Открытое письмо Кивы: Зеленскому предложили использовать момент с выгодой для Украины

Украинский авиаконструктор Дмитрий Кива, ранее занимавший должность генерального конструктора киевского авиационного ГП «Антонов» предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому идею совместной с ЕС модернизации тяжелых транспортных самолетов Ан-124.
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