«У меня случилась паническая атака, и я отключилась»: певица Марина Девятова рассказала тяжелых родах

Певица Марина Девятова два года назад стала мамой во второй раз, однако роды оказались тяжелыми. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ артистка призналась, что у нее случилась паническая атака и она даже теряла сознание.
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