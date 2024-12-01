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Мода и Шоу-бизнес

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«У меня случилась паническая атака, и я отключилась»: певица Марина Девятова рассказала тяжелых родах

«У меня случилась паническая атака, и я отключилась»: певица Марина Девятова рассказала тяжелых родах

Певица Марина Девятова два года назад стала мамой во второй раз, однако роды оказались тяжелыми. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ артистка призналась, что у нее случилась паническая атака и она даже теряла сознание.

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