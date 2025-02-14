TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 518 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Просто красота неземная!!!!Птица считалась и...
  • Элеонора Коган
    Шикарная птичка, только не спугните её, а то спрячется вообще в дебри, куда не добраться охотникам.Птица считалась и...
  • Juri
    ну и дурак!если уж так любит своего пса,то взял бы его с собой!Жених оставил соб...

Хрупкая китаянка работает дровосеком. Сначала над ней смеялись, но она таскает бревна вдвое тяжелее себя

Хрупкая китаянка работает дровосеком. Сначала над ней смеялись, но она таскает бревна вдвое тяжелее себя

Хрупкая молодая китаянка устроилась работать дровосеком на просеку. Ее выбор профессии вызвал у окружающих недоумение: кто-то подшучивал, а другие откровенно смеялись, считая такую работу неподходящей для девушки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх