Хрупкая китаянка работает дровосеком. Сначала над ней смеялись, но она таскает бревна вдвое тяжелее себя

Хрупкая молодая китаянка устроилась работать дровосеком на просеку. Ее выбор профессии вызвал у окружающих недоумение: кто-то подшучивал, а другие откровенно смеялись, считая такую работу неподходящей для девушки.
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