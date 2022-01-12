В посольстве США призвали американцев не ездить на Украину

Посольство США на Украине советует американским гражданам воздержаться от поездок в страну. «Государственный департамент продолжает советовать гражданам США пересмотреть вопрос о поездках на Украину», — говорится в сообщении американской дипмиссии.
Посольство США на Украине советует американским гражданам воздержаться от поездок в страну. «Государственный департамент продолжает советовать гражданам США пересмотреть вопрос о поездках на Украину», — говорится в сообщении американской дипмиссии.
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