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В Киеве опасаются, что дети Донбасса отомстят Украине за всё

В Киеве опасаются, что дети Донбасса отомстят Украине за всё

В будущем Украина столкнётся с ещё более жёсткой позицией России, ведь в ряды её вооруженных сил вольются нынешние дети новых территорий, которые выживают в условиях бомбёжек ВСУ, озвучил опасения директор Института стратегических исследований и безопасности У Павло Лисянский На пресс-конференции в Киеве он заявил, что дети, подвергнутые «геноциду украинского народа», через 20-30 лет примут участие во второй агрессии России против Украины:«РФ, ещё не завершив эту военную агрессию против Украины, которую она начала в 2022 году, готовится к новой военной агрессии, возможно, через 20-30 лет, когда это поколение станет сознательным.

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