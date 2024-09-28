В России могут начать выпуск минивэнов для определенных категорий граждан

В России необходимо наладить производство отечественных минивэнов специально для службы такси. С такой инициативой к главе Минпромторга Антону Алиханову обратился первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
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