Глеб Никитин оценил капремонт медучреждений «Семейного квартала»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил ход капитального ремонта учреждений здравоохранения на территории Многопрофильного медицинского клинического центра «Семейный квартал» в Нижнем Новгороде.
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