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Нижегородская правда

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Глеб Никитин оценил капремонт медучреждений «Семейного квартала»

Глеб Никитин оценил капремонт медучреждений «Семейного квартала»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил ход капитального ремонта учреждений здравоохранения на территории Многопрофильного медицинского клинического центра «Семейный квартал» в Нижнем Новгороде.

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