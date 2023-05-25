Украинские войска обстреляли жилой район Горловки

Обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) подвергся Калининский район Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 26 мая в своем Telegram-канале.
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