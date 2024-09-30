Офицер Трошин: Темпы продвижения ВС РФ не дают ВСУ шансов на оборону

Командир штурмового батальона 5-й отдельной бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко, Герой России, майор Александр Трошин рассказал, как темпы продвижения ВС РФ не дали ВСУ шансов на оборону.
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