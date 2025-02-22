Филипп Кровавый из Сумерек: как картошка стала инструментом маньяка

Кадр из программы "Неизвестная история", РЕН ТВ Апрель 1945 года, вот-вот падет Берлин. Советские люди предвкушают победу и новую жизнь, в которой нет места реву сирен, ночным бомбардировкам и лязгу гусениц.
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