Американский политолог Саймс: Всего два слова Си Цзиньпина Путину сорвали планы США

Политолог из США Дмитрий Саймс в программе «Большая игра» на Первом канале объяснил, как всего два слова Си Цзиньпина в адрес Владимира Путина сорвали планы США.
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