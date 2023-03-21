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Американский политолог Саймс: Всего два слова Си Цзиньпина Путину сорвали планы США

Американский политолог Саймс: Всего два слова Си Цзиньпина Путину сорвали планы США

Политолог из США Дмитрий Саймс в программе «Большая игра» на Первом канале объяснил, как всего два слова Си Цзиньпина в адрес Владимира Путина сорвали планы США.

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