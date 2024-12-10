🔥Спасатели напомнили школьникам о правилах безопасного поведения зимой Для учащихся Галушкинской школы старший пожарный Скоробогатов М.
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🔥Спасатели напомнили школьникам о правилах безопасного поведения зимой Для учащихся Галушкинской школы старший пожарный Скоробогатов М.