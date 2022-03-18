Консорциум, возглавляемый Терри, хочет купить 10% в «Челси» за 250 млн фунтов

Консорциум, возглавляемый Джоном Терри, попытается купить долю в «Челси». Терри вместе с бывшей футболисткой «Челси» Клер Реферти возглавили консорциум под названием True Blue и пытаются купить 10-процентную долю в клубе.

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