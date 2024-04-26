В сети опубликовали видео проповеди, за которую судят митрополита Арсения

Телеграм-канал «Перший козацький» опубликовал видео от сентября 2023 года, якобы доказывающее, что наместник Святогорской лавры митрополит Арсений «завуалировано слил» расположение блокпостов Сил обороны в Донецкой области.
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