Россияне смогут увидеть соединения Луны с Марсом и Юпитером

В начале сентября спутник Земли пройдёт рядом с яркими планетами, а позже закроет сразу три звезды знаменитого звёздного скопления В первой половине сентября жители России смогут наблюдать несколько интересных астрономических явлений.
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