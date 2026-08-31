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Россияне смогут увидеть соединения Луны с Марсом и Юпитером

Россияне смогут увидеть соединения Луны с Марсом и Юпитером

В начале сентября спутник Земли пройдёт рядом с яркими планетами, а позже закроет сразу три звезды знаменитого звёздного скопления В первой половине сентября жители России смогут наблюдать несколько интересных астрономических явлений.

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