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Мировой раздражитель: крах внешней политики США и раскол внутри страны

Мировой раздражитель: крах внешней политики США и раскол внутри страны

REUTERS/Caitlin Ochs Запад и, в первую очередь, Штаты пытаются сделать все, чтобы остановить развитие российского оборонного комплекса, который на поверку оказался куда более эффективным и современным, чем ВПК первой экономики мира.

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