Реактивные дроны меняют ход войны: что за паника в Киеве

Российские войска продолжают наращивать давление на Киев, используя реактивные дроны "Герань", которые ставят украинскую противовоздушную оборону на грань коллапса.
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