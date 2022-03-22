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Радионова поставила Косторной новый показательный номер

Хореограф Елена Радионова поставила показательный номер чемпионке Европы Алене Косторной. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в ЦСКА, где тренируется Косторная.

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