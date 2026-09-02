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Настя Ивлеева "вернулась" в 2017 год и показала архивные фото времен "Орла и решки"

Настя Ивлеева "вернулась" в 2017 год и показала архивные фото времен "Орла и решки"

Настя Ивлеева вспомнила период, когда ее карьера стремительно набирала обороты. В соцсетях она показала фотографии времен "Орла и решки", сделанные в 2017–2018 годах.

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