В поселке Карелии боятся вспышки инфекционного заболевания

Из-за проблем с электричеством и водой жители поселка Пяозерский рискуют отравиться некачественными продуктами 23 июля жители поселка Пяозерский 20 часов оставались без электроэнергии: ее отключили в 12:00 и дали только в 8 утра на следующий день.
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