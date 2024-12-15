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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» примет «Тренто», «Виртус» сыграет с «Триестом» и другие матчи

«Трапани Шарк» и «Тренто» сойдутся в матче лидеров текущего чемпионата. «Виртус» сыграет с «Триестом».

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