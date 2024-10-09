Московские автомобилисты могут не торопиться со сменой летней резины на зимнюю. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркнул, что необходимости в этом не возникнет как минимум до конца октября.
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