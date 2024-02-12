Астролог Анжела Перл рассказала о фантастических переменах судьбы трех знаков

Год Дракона даст представителям зодиакального круга множество возможностей для развития. Как рассказала на своей YouTube-канале известный астролог Анжела Перл, Дракон стоит пятым в 12-летнем цикле китайского гороскопа, а поскольку пять — число перемен, то для тех, кто давно хотел поменять что-то в своей жизни, наступает пора действовать.