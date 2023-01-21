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Сила Львов, скрытость Козерогов и интерес Овнов: подробный гороскоп на 22 января

Сила Львов, скрытость Козерогов и интерес Овнов: подробный гороскоп на 22 января

ОВНЫ будут проявлять повышенный интерес к окружающему миру, пользуясь у того ответной симпатией. Самые активные из представителей  этого знака будут много двигаться, займутся физической работой или спортом.

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