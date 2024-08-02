Поздравляем с Днем ВДВ! Голубые береты и полосатые тельняшки — сегодня не просто атрибуты формы десантников, но и знак принадлежности к огромной семье.
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Поздравляем с Днем ВДВ! Голубые береты и полосатые тельняшки — сегодня не просто атрибуты формы десантников, но и знак принадлежности к огромной семье.