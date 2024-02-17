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В Австрии заявили, что военная промышленность Европы пока не может догнать российскую

В Австрии заявили, что военная промышленность Европы пока не может догнать российскую

Оборонная промышленность стран Европы пока не может догнать РФ по темпам производства, такое мнение высказал генерал-майор Петер Форхофер, который возглавляет управление оборонной политики и международных связей Вооруженных сил Австрии.

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