Дембеле хочет провести в «Барсе» еще много лет, он счастлив. Его контракт рассчитан до 2024-го

Усман Дембеле намерен еще много лет провести в «Барселоне». Как пишет Diario Sport, вингер надеется, что контракт с каталонским клубом, действующий до лета 2024 года, будет не последним для него.
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