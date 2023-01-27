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Дембеле хочет провести в «Барсе» еще много лет, он счастлив. Его контракт рассчитан до 2024-го

Усман Дембеле намерен еще много лет провести в «Барселоне». Как пишет Diario Sport, вингер надеется, что контракт с каталонским клубом, действующий до лета 2024 года, будет не последним для него.

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